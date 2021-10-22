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Культура

Фильм «Начальник отряда» псковича Никиты Ефимова вошел в программу канадского кинофестиваля

Документальный фильм режиссёра из Пскова Никиты Ефимова «Начальник отряда» (в английской версии «Strict Regime») вошел в программу канадского фестиваля Montreal International Documentary Festival (RIDM). В ноябре картину покажут в Монреале, сообщает режиссер на своей странице в Facebook.

45-минутный фильм был дипломной работой, снятой для Школы документального кино Марины Разбежкиной, которую окончил Никита Ефимов. Режиссёр приезжает в колонию строгого режима, чтобы снять документальный фильм о начальнике отряда, который работает с заключенными. Но сам начальник считает, что показывать жизнь колонии так, как она протекает на самом деле, не стоит, и предлагает снимать постановочные сцены, которые самостоятельно режиссирует. Автор фильма терпеливо фиксирует, как снимается это кино, но реальной жизни всё равно удаётся прорваться в постановку, говорится в описании к ленте.

Ранее сообщалось, что картина «Начальник отряда» вошла в число победителей конкурса среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel, проходящего в Швейцарии.

Никита Ефимов также известен документальной работой «Добрые души», которую он снял в Новоржевском районе.

Монреальский международный фестиваль документального кино (Rencontres internationa les du documentaire de Montreal) — канадский фестиваль документальных фильмов, ежегодно проводимый в Монреале. Смотр основали в 1998 году режиссеры-документалисты, которые хотели создать платформу для новых перспектив и новаторских практик в документальном кино.

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