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Общество

Вопрос о приобретении новой техники для теплосетей планируют рассмотреть на сессии Псковской гордумы

Вопрос о даче согласия муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» на совершение крупных сделок по заключению договоров на оказание лизинговых услуг рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось 22 октября под председательством депутата Валерия Тюменцева, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Речь шла о приобретении в лизинг бортового автомобиля на шасси КамАЗ с крано-манипуляторной установкой с предельной суммой договора 12 млн рублей и 25-тонного автокрана на шасси КамАЗ с предельной суммой договора 13 млн рублей.

Как пояснил директор предприятия Игорь Максимов, для надлежащего техобслуживания объектов коммунально-бытового назначения необходимо приобрести новую технику, так как часть старой из-за долгого срока эксплуатации подлежит списанию. В частности, всего в течение этого года в ПТС планируют списать 11 единиц старой техники.

Он также напомнил, что в ходе содержания и ремонта тепловых сетей зачастую требуется замена отдельных участков. С учетом того, что трубы находятся под землей, а также необходимости проводить ремонтные работы в максимально сжатые сроки, на предприятии приняли решение приобрести данную технику.

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города внести этот вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.

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