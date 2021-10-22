Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта – до 7,5 % годовых, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Не исключено его дальнейшее увеличение, отметили в Центробанке. Такая мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.
Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
15 октября 2021
Алексей Кудрин назвал достижением Правительства то, что Россия не уронила экономику в пандемию коронавируса
15 октября 2021
Выделение средств на новые школы и ремонт Троицкого моста в Пскове согласовал профильный комитет гордумы