Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

14:06, 22 октября 2021, ПАИ

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта – до 7,5 % годовых, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Не исключено его дальнейшее увеличение, отметили в Центробанке. Такая мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.