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Общество

Псковский СОБР стал призёром соревнований по тактической стрельбе

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области стали призерами соревнований по тактической стрельбе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В Псковской области прошел открытый чемпионат по армейской тактической стрельбе, посвященный 71-й годовщине образования соединений, частей и подразделений специального назначения.

В соревнованиях приняли участие девять команд воинских частей и правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории региона.

Программа соревнований предусматривала проверку способности участников уверенно владеть стрелковым оружием и действовать в команде, решая различные тактические задачи.

Для поражения целей применялись автоматы и пистолеты.

В результате команда СОБР Управления Росгвардии по Псковской области заняла второе место.

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