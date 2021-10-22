Псковский СОБР стал призёром соревнований по тактической стрельбе
Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области стали призерами соревнований по тактической стрельбе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В Псковской области прошел открытый чемпионат по армейской тактической стрельбе, посвященный 71-й годовщине образования соединений, частей и подразделений специального назначения.
В соревнованиях приняли участие девять команд воинских частей и правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории региона.
Программа соревнований предусматривала проверку способности участников уверенно владеть стрелковым оружием и действовать в команде, решая различные тактические задачи.
Для поражения целей применялись автоматы и пистолеты.
В результате команда СОБР Управления Росгвардии по Псковской области заняла второе место.