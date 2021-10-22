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В Пскове перенесли контейнерную площадку на улице Спегальского

В Пскове перенесли контейнерную площадку на улице Спегальского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

На основании письма из управления городского хозяйства администрации Пскова бак, который стоял между домами № 2 и 6, возле забора, был переставлен на контейнерную площадку во двор дома № 6. «Свято место пусто не бывает, и после перестановки контейнера на его месте образовывается свалка», - рассказали в компании.

В «Экопроме» пояснили, что необходимость сменить место накопления ТКО связана с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия - дома священника В. Березского. Местных жителей просят относить пакеты с мусором на контейнерную площадку, которая находится буквально в нескольких метрах. «Это усугубляет не только экологическую ситуацию в городе, но и выглядит ужасно, тем более когда до Финского парка, места, где бывают сотни людей каждый день, рукой подать», - добавили в компании.

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