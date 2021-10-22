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Политика

Областное Собрание депутатов приступило к формированию Избирательной комиссии

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

22 октября стартовал прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующее информационное сообщение сегодня размещено в газете «Псковская правда».

Срок полномочий избирательной комиссии созыва 2016-2021 годов истекает 15 декабря 2021 года. По закону, не позднее чем за 45 дней до этого губернатор Псковской области  и Псковское областное Собрание депутатов должны принять решения о приеме предложений по формированию избирательной комиссии в новом составе.

Избирательная комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на пятилетний срок. Половину из них назначает губернатор, другую половину – областное Собрание депутатов.

Напомним, в состав избирательной комиссии 2016-2021 годов по назначению Псковского областного Собрания депутатов входят: заместитель председателя Избиркома Сергей Кулаков, секретарь избиркома Сергей Ковальчук, а также члены избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Галина Дроздова, Константин Калиниченко, Павел Левенков, Елена Маятникова и Василий Тёмин.

Прием документов Псковское областное Собрание депутатов будет осуществлять в течение 30 дней по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, кабинет № 342, контактный телефон 29-98-56.

 

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