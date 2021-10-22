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Происшествия

В Афганистане обезглавили волейболистку сборной

Международная федерация волейбола (FIVB) изучит шокирующие сообщения о трагической гибели игрока женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими, сообщили в пресс-службе организации. Об этом пишет РИА Новости.

Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими в рамках операции по поиску спортсменок. До этого талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

«Федерация шокирована и потрясена сообщениями ряда СМИ о трагической гибели Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сведения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей. Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, и в частности здоровых, молодых, талантливых спортсменов», - заявили в пресс-службе международной федерации.

«FIVB страстно верит в право всех заниматься спортом без страха, предубеждений или запугивания. Спорт и ценности, которые он олицетворяет, остаются основой гражданского здорового общества. FIVB продолжит упорно работать с другими правительствами и спортивными организациями для обеспечения безопасности и благополучия всех, кто хочет заниматься любым видом спорта», - добавили в пресс-службе.

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