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Общество

Студенты ПсковГУ рассказали об опыте участия во Всероссийской переписи населения

Студенты-волонтёры продолжают помогать в проведении Всероссийской переписи населения. Всего в качестве переписчиков от ПсковГУ задействовано порядка 350 человек. Ректор вуза Наталья Ильина встретилась с волонтёрами, чтобы обсудить вопросы, которые у них возникают, и поблагодарить за активную позицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Большое спасибо от меня лично и от нашего университета за то, что вы сплотились и приняли участие в этом важном для государства мероприятии, - обратилась ректор к студентам. - Также хочу передать в ваш адрес слова благодарности от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова».

Наталья Ильина проинформировала ребят, что участие в переписи будет засчитано студентам как практика – такое письменное распоряжение уже подписано Министерством высшего образования и науки РФ. Кроме того, она отметила, что в данный момент студенты являются лицом университета.

«Прошу вас быть предельно вежливыми, доброжелательными и квалифицированными людьми, - сказала ректор. – В случае возникновения каких-то трудностей или вопросов обращайтесь к нам, мы отработаем все моменты».

Студенты ПсковГУ поделились своими впечатлениями от первой недели участия во Всероссийской переписи населения. Например, активистка Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Анастасия Штин рассказала, что в работе переписчика есть свои сложности. Во-первых, непросто подобрать время, в которое можно застать всех проживающих, а некоторые люди и вовсе отказываются открыть двери.

«Иногда получается так, что опрашиваемый оказывается интересным человеком, - поделилась Анастасия. - Он рассказывает какую-то историю из жизни или просто интересно одет. Это мне очень нравится. Я узнаю что-то новое о людях, получаю вдохновение для своих рисунков».

Переписчиками в ходе Всероссийской переписи населения станут около 58 тысяч студентов разных вузов страны.

 

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