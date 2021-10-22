Молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» стартовала в Псковском областном колледже искусств

17:04, 22 октября 2021, ПАИ

20 октября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стартовала молодежная акция «Наш выбор – жизнь!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В акции примут участие обучающиеся СПО Псковской области. Её цель — содействие формированию мотивации на сохранение собственного здоровья, популяризации активной жизненной позиции и повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде.

Задачи акции: формирование опыта социального взаимодействия, привлечение внимания общественных организаций и структур к проблемам молодежи, повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде, развитие и поддержка творческой инициативы молодых людей.

В рамках акции для студентов 1 и 2 курсов колледжа работали три образовательные площадки, на которых представители организаций партнеров акции проводили со студентами тренинги и беседы:

Площадка №1 «Навыки уверенного отказа» — ответственный: Ольга Есева, медицинский психолог ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Площадка №2 «Личная безопасность» — ответственный: Елена Иванова, старший инспектор отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области.

Площадка № 3 «Проблема наркотизации молодежи. Юридическая ответственность» — ответственный: Евгения Пушкарева, специалист-эксперт группы административной практики и противодействия наркопритонам отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области.