Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Порховском районе молодой человек избил до смерти собутыльника и скрылся

В Порховском районе молодой парень до смерти забил собутыльника. Фото VGTimes

20 октября 2021 года в полицию поступило сообщение о госпитализации  жителя Порховского района с множественными телесными повреждениями, от которых он скончался. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в СУ следственного комитета РФ по Псковской области.

Следствие установило, что к преступлению причастен 21-летний мужчина без определенного места жительства, который в ночь на 20 октября 2021 года употреблял спиртные напитки по месту жительства потерпевшего в одной из деревень Порховского района. В ходе ссоры гость повалил хозяина на пол и жестоко избил, нанеся ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего с места преступления скрылся. Утром потерпевший был обнаружен в квартире супругой, и с травмой головы и разрывами внутренних органов госпитализирован сперва в районную, а затем в областную больницу. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, мужчина вскоре скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

В Порховском районе молодой человек избил до смерти собутыльника и скрылся
22 октября 2021

Два года тюрьмы может получить пскович, сбивший пешеходов в Пскове

22 октября 2021

Жилой дом загорелся в Печорах
22 октября 2021

Шестнадцать человек погибли в результате пожара на заводе под Рязанью
22 октября 2021

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе
22 октября 2021

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико
22 октября 2021

Подросток пострадал в результате наезда в Пскове

21 октября 2021

У российского режиссёра детского кино обнаружили детское порно

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...