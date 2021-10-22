В Порховском районе молодой человек избил до смерти собутыльника и скрылся

18:26, 22 октября 2021, ПАИ

20 октября 2021 года в полицию поступило сообщение о госпитализации жителя Порховского района с множественными телесными повреждениями, от которых он скончался. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в СУ следственного комитета РФ по Псковской области.

Следствие установило, что к преступлению причастен 21-летний мужчина без определенного места жительства, который в ночь на 20 октября 2021 года употреблял спиртные напитки по месту жительства потерпевшего в одной из деревень Порховского района. В ходе ссоры гость повалил хозяина на пол и жестоко избил, нанеся ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего с места преступления скрылся. Утром потерпевший был обнаружен в квартире супругой, и с травмой головы и разрывами внутренних органов госпитализирован сперва в районную, а затем в областную больницу. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, мужчина вскоре скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.