Евросоюз не хочет финансировать постройку заборов на границе с Белоруссией

19:12, 22 октября 2021, ПАИ

Строительство заграждения на границе с Белоруссией пробуксовывает, так как в Литве не хватает изделий из используемой для этого колючей проволоки, заявил вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.Об этом пишет сегодня издание "Взгляд".

Вице-премьер поделился информацией о том, что из резерва армии использовано 4,5 км применяющейся в военной инженерии катушек колючей проволоки, еще ожидается их поступление «из других стран».

Общая протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии должна составить 550 км, сообщает глава МВД Литвы. Ранее премьер Литвы заявила, что Вильнюс начнает строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию.