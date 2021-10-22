В Забайкальском крае восьмилетний мальчик помог спасти друга от педофила
Восьмилетний Матвей Беломестнов из забайкальского поселка Ясногорск помог полиции спасти своего десятилетнего приятеля от пьяного педофила. Об этом пишет Илья Варламов со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.
Гуляя во дворе с другими детьми, Матвей заметил, как мужчина уводит с собой его приятеля. Мальчик побежал к его матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала полицейских, которым Матвей назвал приметы мужчины и рассказал все детали произошедшего.
Хорошо зная контингент, проживающий на административном участке, сотрудники полиции предположили, что мужчина, который увел мальчика с детской площадки, может быть ранее судимым местным жителем, и поспешили к нему домой. Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где обнаружили мужчину и 10-летнего несовершеннолетнего.
На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца.
Полицейские поблагодарили школьника за бдительность, вручив ему благодарственное письмо и велосипед. Мужчина, который увел ребенка с площадки, арестован по делу о насильственных действиях сексуального характера.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
В деревне Загорье Локнянского района полностью обновили памятник павшим бойцам Великой Отечественной войны
В ПсковГУ прошло награждение дипломантов IX Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники»
Станислав Стармолотов: Участие во Всероссийской переписи населения может изменить жизнь в лучшую сторону
Михаил Ведерников раскритиковал главу Печорского района за отставание по нацпроектам