В Забайкальском крае восьмилетний мальчик помог спасти друга от педофила

21:57, 22 октября 2021, ПАИ

Восьмилетний Матвей Беломестнов из забайкальского поселка Ясногорск помог полиции спасти своего десятилетнего приятеля от пьяного педофила. Об этом пишет Илья Варламов со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Гуляя во дворе с другими детьми, Матвей заметил, как мужчина уводит с собой его приятеля. Мальчик побежал к его матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала полицейских, которым Матвей назвал приметы мужчины и рассказал все детали произошедшего.

Хорошо зная контингент, проживающий на административном участке, сотрудники полиции предположили, что мужчина, который увел мальчика с детской площадки, может быть ранее судимым местным жителем, и поспешили к нему домой. Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где обнаружили мужчину и 10-летнего несовершеннолетнего.

На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца.

Полицейские поблагодарили школьника за бдительность, вручив ему благодарственное письмо и велосипед. Мужчина, который увел ребенка с площадки, арестован по делу о насильственных действиях сексуального характера.