Японского чиновника уволили за написание романов на больничном
Японского чиновника в городе Хирацука префектура Канагава отстранили от работы за написание романов на больничном.
Законы страны запрещают чиновникам совмещать госслужбу с другой работой, пишет Tekegram-канал «Караульный». При этом они могут заниматься писательским делом, если получат разрешение от начальства. Однако мужчина писал книги во время отпуска по болезни, не сообщив об этом, и одновременно получал зарплату. В итоге чиновника отстранили на 6 месяцев, но он принял решение уволиться совсем, заработав на публикации книг 28 тысяч долларов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
20 октября 2021
Публикуем документы Росавиации, подтверждающие разрешение аэропорту «Псков» на международные перелёты