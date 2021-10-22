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Страна и мир

Японского чиновника уволили за написание романов на больничном

Японского чиновника в городе Хирацука префектура Канагава отстранили от работы за написание романов на больничном.

Законы страны запрещают чиновникам совмещать госслужбу с другой работой, пишет Tekegram-канал «Караульный». При этом они могут заниматься писательским делом, если получат разрешение от начальства. Однако мужчина писал книги во время отпуска по болезни, не сообщив об этом, и одновременно получал зарплату. В итоге чиновника отстранили на 6 месяцев, но он принял решение уволиться совсем, заработав на публикации книг 28 тысяч долларов.

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