Евлампий Зимоуказатель наступил по народному календарю: традиции и приметы

10:00, 23 октября 2021, ПАИ

23 октября чествуют двух святых – брата Евлампия и его сестру Евлампию, которые жили во времена императора Максимилиана, гонителя христиан, пишет calend.ru.

Брат и сестра происходили из знатной семьи и жили в Никомидии. Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над распоряжением. Его схватили и привели на суд, где он, несмотря на все пытки, не отрёкся от убеждений.

Евлампия также объявила себя христианкой и добавила, что готова терпеть мучения вместе с Евлампием. Язычники пытались сварить брата и сестру в котле и сжечь в печи, но ни кипящая вода, ни жаркий огонь не причинили им вреда. Тогда правитель приказал отсечь юноше голову, а его сестра, видя это, скончалась от горя.

В этот день на Руси наблюдали за приметами, по которым можно было предсказывать предстоящую погоду. Считалось, что рога месяца должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветра. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север – быть скорой и строгой зиме, если на юг – будет грязь и слякоть.

В это время поленья расщепляли на лучину, которую устанавливали в специальные светильники – светцы. При их свете крестьяне занимались домашними делами: готовили, занимались рукоделием, мастерили что-нибудь. Лучина сгорала быстро – всего за несколько минут. Поэтому детям вменялось в обязанность следить за светцами и по мере необходимости менять лучины.