Две бутылки виски пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

12:39, 23 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали псковича, который пытался украсть из магазина алкоголь и продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 октября в 01:37 сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Труда. Росгвардейцы прибыли на место и задержали 18-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки виски, колбасу и сок.

По данному факту проводится проверка.