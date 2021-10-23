Мокрый снег ожидается в Псковской области 24 октября
24 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит 0…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.
Ветер северо-западных направлений 9-14 м/сек. Атмосферное давление высокое.
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