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Общество

Звание «Народный артист РФ» теперь смогут присуждать чаще

Деятели культуры теперь смогут чаще получать почетные звания, в частности, становиться народными артистами России, сообщил на съезде Союза театральных деятелей (СТД) РФ начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, пишет ТАСС.

Говоря о звании «Заслуженный артист РФ», Новиков отметил, что не останутся без внимания и артисты в регионах. Важно, чтобы на их долю приходилась хотя бы треть почетных званий.

Советник президента РФ Владимир Толстой сообщил, что в последние годы присуждалось не более пяти званий «Народный артист РФ» в год. Он добавил, что со следующего года их количество может стать больше, учитывая разные виды творческой деятельности. Предусматривается возможность большего количества таких почетных званий.

Он подчеркнул, что получать такие звания должны самые лучшие.

По его словам, обычно в марте собирается финальная комиссия по присуждению звания «Народный артист РФ», которая выберет более пяти достойных претендентов.

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