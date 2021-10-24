Часть улицы Максима Горького перекроют в Пскове 25 октября
25 октября с 9:30 до 18:30 закроют для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького от улицы Красноармейская набережная до улицы Малясова, сообщили в пресс-службе администрации города.
Это связано с проведением работ по ремонту водопроводных сетей вследствие аварии на водоводе, которая произошла 19 октября.
В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Юбилейную, Мирную, Малясова, Красноармейскую набережную.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.
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