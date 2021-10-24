3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов подготовили в Псковской области

12:51, 24 октября 2021, ПАИ

3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов подготовили в Псковской области специалисты региональной общественной организации «Чудской проект». Об этом сообщается в Instagram организации.

«Сделали фотопанорамный 3D-тур по музеям Причудья: три гдовские и три печорские локации – музей ледового побоища, «Самолвовский амбар», Гдовский музей истории края, Изборск, «Льняная губерния», музей-усадьба народа Сето. Разработка в рамках проекта «Культура Причудья» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Приглашаем исследовать и делиться», – написали участники проекта.