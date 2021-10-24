3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов подготовили в Псковской области
3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов подготовили в Псковской области специалисты региональной общественной организации «Чудской проект». Об этом сообщается в Instagram организации.
«Сделали фотопанорамный 3D-тур по музеям Причудья: три гдовские и три печорские локации – музей ледового побоища, «Самолвовский амбар», Гдовский музей истории края, Изборск, «Льняная губерния», музей-усадьба народа Сето. Разработка в рамках проекта «Культура Причудья» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Приглашаем исследовать и делиться», – написали участники проекта.
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