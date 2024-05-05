Молодёжный бал Победы состоится в Пскове 13 мая
Молодёжный бал Победы состоится в Пскове 13 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.
Бал пройдёт в парке у реки Псковы около Троицкого моста. Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа Светланы Бурдонос смогут исполнить известные танцы 40-х годов XX века под живую музыку военного духового оркестра.
В день мероприятия как танцевальные пары, так и гости увидят выступления творческих коллективов, поиграют в танцевальные игры и посетят тематические зоны.
Интерактивные площадки начнут работать в 17:30, открытие бала — в 18:00. Вход для гостей свободный.
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