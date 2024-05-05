Отмечать старинный крестьянский праздник начнут в «Михайловском» с 6 мая

18:52, 05 мая 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с завтрашнего дня, 6 мая, начнут «играть Ягория» – отмечать старинный крестьянский праздник, приуроченный к первому выпуску скотины на выпас в поле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Егорий вешний, или по-другому Юрьев день, был одним из самых почитаемых в крестьянской среде праздников на Руси ещё с допушкинских времён вплоть до середины ХХ века. Он приходится как раз на 6 мая; в этот же день Русская православная церковь славит великомученика Георгия Победоносца. По крестьянским поверьям, этот святой, помимо всего прочего, является хозяином волшебных ключей, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, а за ней и траву. В фольклорной традиции Георгий сам невидимо для людей выезжает в поле на своём белом коне и пасёт скот, охраняя его от диких животных, над которыми властвует так же, как и над домашними. Именно поэтому в Егорьев (на Псковщине – Ягорьев) день особо чествовали пастухов.

В основу фольклорной программы, которую всегда готовят к крестьянскому празднику в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», легли деревенские стихи Пушкина, но главное – обряды, которыми этот день в старину всегда был богато расцвечен, а ещё по длинные старинные песни и инструментальные наигрыши.

В музее подчеркнули, что при неизменной канве праздничного действа программу ежегодно существенно обновляют, обогащая её новыми литературными и этнографическими материалами, в разные годы собранными отечественными исследователями, в том числе и в здешних местах. В этом году праздник назвали «Святый Ягорий», возрастные ограничения для его участников не предусмотрены.

Фольклорную программу «Святый Ягорий» проводят в музее-мельнице в деревне в Бугрово. Её сеансы расписаны с 6 до 12 мая включительно.

Напомним, что пастушьи игрища традиционно очень востребованы у местных жителей и гостей Пушкиногорья. При этом из-за небольших размеров музейного мельничного подворья (пусть даже просторного и зажиточного по пушкинским временам) одновременно на праздник могут попасть не более сорока человек. Поэтому о своём желании стать участником программы лучше сообщить заранее по телефонам (8 811-46) 2-18-15, 2-23-21.