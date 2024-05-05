Родственники красноармейца разыскали могилу своего предка в Себежском районе спустя 80 лет после его смерти

14:40, 05 мая 2024, ПАИ

Родственники красноармейца разыскали могилу своего предка в Себежском районе спустя 80 лет после его смерти, сообщает газета «Призыв».

Встреча состоялась у мемориала Знамени Победы на окраине Идрицы. Гостей встречали участники поискового отряда «Знамя Победы».

«Наш дед Закир Кумели Кузахмедов, уроженец Ташкента родился в 1899 году и был призван на фронт в возрасте 43 лет в марте-апреле 1943 года. В похоронке, до сих пор хранящейся в семье, указано, что 17 января 44-го года он погиб в деревни Скураты Калининской области. У деда и бабушки было четверо детей, наша мама – Розия, самая старшая, 1935 года рождения. Двое средних умерли в младенческом возрасте, а четвёртая родилась в ноябре 43-го. Она живёт и здравствует. Думаем, дед о её рождении и не знал. Наша мама вспоминала, как провожала отца со своей бабушкой на фронт, ей было тогда 7 лет», – рассказывает внучка Зульфия.

При этом напасть на след родственника помогла заметка в газете «Призыв», где упоминалось имя Закира Кузахмедова.