Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родственники красноармейца разыскали могилу своего предка в Себежском районе спустя 80 лет после его смерти

Родственники красноармейца разыскали могилу своего предка в Себежском районе спустя 80 лет после его смерти, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Встреча состоялась у мемориала Знамени Победы на окраине Идрицы. Гостей встречали участники поискового отряда «Знамя Победы».

«Наш дед Закир Кумели Кузахмедов, уроженец Ташкента родился в 1899 году и был призван на фронт в возрасте 43 лет в марте-апреле 1943 года. В похоронке, до сих пор хранящейся в семье, указано, что 17 января 44-го года он погиб в деревни Скураты Калининской области. У деда и бабушки было четверо детей, наша мама – Розия, самая старшая, 1935 года рождения. Двое средних умерли в младенческом возрасте, а четвёртая родилась в ноябре 43-го. Она живёт и здравствует. Думаем, дед о её рождении и не знал. Наша мама вспоминала, как провожала отца со своей бабушкой на фронт, ей было тогда 7 лет», – рассказывает внучка Зульфия.

При этом напасть на след родственника помогла заметка в газете «Призыв», где упоминалось имя Закира Кузахмедова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2024

Молодежный Бал Победы состоится в Пскове 13 мая
05 мая 2024

Борис Елкин запустил опрос об отключении отопления в Пскове
05 мая 2024

Родственники красноармейца разыскали могилу своего предка в Себежском районе спустя 80 лет после его смерти
05 мая 2024

Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой 
05 мая 2024

Константин Абабков даст свой юбилейный концерт на сцене БКЗ Псковской филармонии
05 мая 2024

Митрополит Арсений выступил с пасхальным обращением к псковичам
05 мая 2024

Митрополит Арсений завёл собственный Telegram-канал
04 мая 2024

Началась прямая трансляция пасхального богослужения в Троицком соборе Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...