Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.
«От всего сердца поздравляю православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения! Пасха напоминает нам о важности милосердия и любви, укрепляет в наших сердцах веру в победу добра над злом и наполняет душу светом радости и веры», — написал Михаил Ведерников.
Также он пожелал всем светлого и радостного Воскресения Христова!
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