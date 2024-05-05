Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой

12:51, 05 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

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«От всего сердца поздравляю православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения! Пасха напоминает нам о важности милосердия и любви, укрепляет в наших сердцах веру в победу добра над злом и наполняет душу светом радости и веры», — написал Михаил Ведерников.

Также он пожелал всем светлого и радостного Воскресения Христова!