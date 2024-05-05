Облачная погода с прояснениями ожидается в Пскове 6 мая
Облачная погода с прояснениями ожидается в Пскове завтра, 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
День пройдёт без существенных осадков. Будет дуть северный умеренный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +2 до +4 градусов, днём поднимется до +12...+14 градусов.
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