Борис Елкин запустил опрос об отключении отопления в Пскове
Глава Пскова Борис Елкин запустил в своём Telegram-канале опрос об отключении отопления в Пскове.
«Стоит ли завтра, 06.05.2024, отключать отопление?» – спросил своих подписчиков Борис Елкин.
На момент публикации новости, более половины проголосовавших (53 %) проголосовали против отключения отопления. Всего проголосовало 206 человек.
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