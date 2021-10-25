Четыре года колонии получил военнослужащий из Пскова за сбыт наркотиков

09:18, 25 октября 2021, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, признанному виновным в сбыте наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского гарнизонного военного суда.

Вечером 13 июня возле солдатской столовой одной из войсковых частей мужчина незаконно сбыл своему сослуживцу, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия, наркотическое средство гашиш массой 0,22 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.