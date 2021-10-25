Митрополит Тихон - о ситуации с домом причта: Совершенно законно проектируем хороший дом

09:46, 25 октября 2021, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в интервью Daily Storm рассказал о ситуации со строительством дома причта на улице Воеводы Шуйского в Пскове и отметил, что его создание совершенно законно и согласовано со всеми инстанциями.

Он обратил внимание на то, что на месте строительства было много фундаментов, что позволяет поставить там приходской дом совершенно законно. «Мы решили не на самих фундаментах строить, чтобы не закрыть этот красивый вид, потому что там туристы, а рядом — захватывая только часть фундамента. Охрана памятников нам согласовала, все городские организации согласовали», – рассказал владыка и отметил, что одновременно с ними на землю претендует ещё одна гостиница, которая незаконно присвоила себе часть земли.

«ЮНЕСКО предписало сделать какие-то постройки, чтобы это было как в древности, как раньше, то есть эти фундаменты как-то занять, что мы и делаем. Исполняя в том числе предписание ЮНЕСКО. <...> Архитекторы какие-то, искусствоведы и прочие подняли крик, когда разобрались, оказалось, что все нормально, никаких вопросов нет. Там гостиница эта, это их частный вопрос — пусть они решают, но вот мгновенно люди заводятся, понимаете, это особое сейчас состояние общества, понимаете, мы не выросли из подросткового возраста, негативизма», – отметил митрополит Тихон.

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.