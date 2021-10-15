Управление Росреестра по Псковской области выдало предписание гостевому дому на улице Воеводы Шуйского об устранении земельного нарушения

17:56, 15 октября 2021, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области (Росреестра) Олеся Ребеко на запрос Псковского агентства информации сообщила, что на земельном участке по улице Воеводы Шуйского, д. 17, где располагается гостевой дом, «контрольные (надзорные) мероприятия проводились как комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Пскова, так и прокуратурой Псковской области совместно с сотрудником Управления».

«Лицу, допустившему нарушение обязательных требований п. 1 ст. 25 и п. 1 ст. 26 ЗК РФ, органом государственного (муниципального) земельного контроля (надзора) по результатам проведенного контрольного (надзорного) мероприятия выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований п. 1 ст. 25 и п. 1 ст. 26 ЗК РФ, его можно исполнить следующими способами:

1. Освободить самовольно занятый земельный участок. Для этого необходимо пригласить кадастрового инженера, чтобы вынести координаты характерных точек границ земельного участка на местности и таким образом определить границы земельного участка, принадлежащего на законных основаниях его владельцу;

2. Оформить право на самовольно занятый земельный участок, путем перераспределения самовольно занятого земельного участка и земельного участка, находящегося во владении, а также путем заключения договора аренды или получения разрешения на использование самовольно занятого земельного участка», - отмечается в ответе Росреестра.

«О результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий контролируемое лицо было извещено надлежащим образом и обладает полной информацией, в том числе и о действиях, которые необходимо выполнить в целях соблюдения требований земельного законодательства», - сообщается в письме.

Ранее сообщалось, что под кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 самовольно заняли часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Комментарий у владельцев кафе 15 октября получить не удалось — телефон недоступен.