Гостевой дом «У Покровки» получил предупреждение от Росреестра за незаконное владение землей

23:56, 21 октября 2021, ПАИ

Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области вынесло постановление об административном наказании ООО «Северная Орхидея», которому принадлежит гостевой дом «У Покровки» на улице Воеводы Шуйского, дом 17, в виде предупреждения. Копия постановления оказалась в распоряжении редакции ПАИ.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.1 КоАП РФ (о самовольном занятии земельного участка), управление Росреестра по Псковской области рассмотрело 12 октября 2021 года.

Как следует из документа, к рассмотрению на заседании в Управление Росреестра по Псковской области поступили материалы проверки прокуратуры Псковской области, Комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, а также документы, предоставленные компанией «Северная орхидея».

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.