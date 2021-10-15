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Общество

Вадим Нэдик рассказал о ситуации с гостевым домом на улице Воеводы Шуйского

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик прокомментировал ситуацию с захватом муниципальной земли гостевым домом на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 октября.

Ситуация вкратце освещалась и на пресс-конференции митрополита Псковского и Порховского Тихона 12 сентября.

«История не очень позитивная, но пришлось с ней столкнуться. В июле в комитет поступил запрос от комитета по управлению муниципальным имуществом. Сообщалось, что к ним поступило заявление от ООО «Серевная Орхидея» с просьбой предоставить 307,7 кв. метров для организации подъезной дороги к гостевому дому. В тот момент  рядом с участком как раз проводилось межевание в расчете на будущее строительство там дома Притча. Так вот выяснилось, что гостевой дом присоединил себе порядка 200 кв. м. земли по адресу Воеводы Шуйского, 17. Так они еще и потребовали организовать подъезд, чуть ли не перегородив подходы к памятнику Савве Ямщикову», - описал события Нэдик.

По его словам, «Северная Орхидея» принялась «навязывать удобную версию» о том, что организация проезда - это нормально, а строительство дома Причта - нет. 

«Проводились мероприятия со сбором подписей, какой-то даже сход граждан. Очень некрасивая история. Особенно с учетом того, что юридическое лицо пользуется муниципальной землей без оформления, и знает, что рядом идет планировка земельного участка,  в который попадает та часть, которая у них в незаконном владении», - констатировал Нэдик.

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