Пожилая пара лишилась дома из-за пожара в Псковском районе

10:15, 25 октября 2021, ПАИ

Жилой дом сгорел в СНТ «Кебь» 25 октября из-за короткого замыкания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в Карамышевской волости поступило в 1:13. В результате пожара жилой дом площадью 6 на 6 метров выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Как сообщают очевидцы происшествия, в доме проживали пожилые мужчина и женщина, оба живы.