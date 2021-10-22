Вино можно будет продавать на специальных ярмарках

10:22, 25 октября 2021, ПАИ

Винодельческую продукцию можно будет продавать на специализированных ярмарках. Соответствующие поправки правительства к инициативе Минпромторга одобрила комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия».

Проект поправок к проекту федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» и статье 21 закона «О рекламе» подготовлен ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Предполагается, что принимать участие в винных ярмарках смогут производители из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также устанавливается порядок проверки винограда — он должен быть выращен на территории стран, входящих в объединение.

Инициаторы законопроекта поясняют его необходимость популяризацией вин и виноделия ЕАЭС. Также это поможет расширить доступ россиян к информации о наличии отечественного продукта, конкурентного по отношению к лучшим зарубежным образцам по цене и качеству. В Минпромторге добавили, что частота ярмарок будет не ограничена, а проводить их смогут в любых городах. Организовать мероприятие смогут органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.