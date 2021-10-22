Россияне тратят более трети доходов на выплату долгов

10:37, 25 октября 2021, ПАИ

С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. В настоящее время заемщики в среднем тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты в «Карте кредитной активности» проекта Народного фронта «За права заемщиков».

В исследовании ОНФ, проведенном на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ, по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал рост на 23,8%.

Самыми закредитованными регионами оказались республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%). Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

Доля «плохих» долгов уменьшилась. Средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 процентных пункта и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п. п.

«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.