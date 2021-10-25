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Происшествия

Металлический гараж украл безработный в Великих Луках

Безработный ранее судимый мужчина украл у великолучанина металлический гараж, пишет портал luki.ru.

Инцидент произошел на придомовой территории на улице Новоселенинской 21 октября. В четверг в районе обеда 59-летний местный житель заметил, что с территории его участка пропал металлический гараж. Он незамедлительно обратился в полицию, где оперативно установили личность вора.

Им оказался безработный, судимый 40-летний мужчина. 

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«Псковская сводка», выпуск № 24

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