Металлический гараж украл безработный в Великих Луках

10:35, 25 октября 2021, ПАИ

Безработный ранее судимый мужчина украл у великолучанина металлический гараж, пишет портал luki.ru.

Инцидент произошел на придомовой территории на улице Новоселенинской 21 октября. В четверг в районе обеда 59-летний местный житель заметил, что с территории его участка пропал металлический гараж. Он незамедлительно обратился в полицию, где оперативно установили личность вора.

Им оказался безработный, судимый 40-летний мужчина.