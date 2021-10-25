Ранее пропавшая актриса Светлана Светличная нашлась

12:03, 25 октября 2021, ПАИ

Новости о пропаже в Москве известной российской актрисы Светлана Светличная – звезды таких фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Ты – мне, я – тебе» и других , 25 октября опроверг ее близкий друг Иван Николаев.

Он обратился к прессе с опровержением информации о пропаже. «Актриса Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать», - сообщил он.

Ранее о пропаже заявили родственники актрисы – они сообщили, что Светлана Светличная с 21 октября не выходит на связь. Сообщалось, ее квартира на Погонном проезде пуста, а родные звезды не знают, где ее искть. Отмечалось, что у актрисы присутствуют признаки деменции после полученной травмы – на нее упал софит во время съемок.