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Международная «Точка кипения» АСИ откроется на базе ПсковГУ

Площадка для развития коммуникации и совместных проектов молодёжи двух стран – России и Белоруссии, международная «Точка кипения» АСИ откроется на базе ПсковГУ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, сверхзадача – стать местом генерации идей для проектов социальной направленности и технологического предпринимательства. На базе «Точки кипения» будут проходить стратегические сессии, программа обучения с выдачей сертификатов и дипломов о дополнительном образовании, молодёжные мероприятия. Открытие планируется на следующий год.

«В этом году ПсковГУ стал оператором международного образовательного проекта Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет». Он реализовывался по заданию Министерства науки и высшего образования РФ. На открытие «Летнего университета» приехали государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и замминистра Минобрнауки РФ Наталья Бочарова, – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Мы приняли 150 белорусских студентов на базе нашего вуза, которые на протяжении двух недель занимались проектной деятельностью. Ребята обучались по трём образовательным программам — по журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям Soft skills. Лекции для студентов прочитали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин, Владимир Пахомов и другие эксперты. Одним из главных итогов двух недель стали социальные проекты, которые белорусские студенты готовили под руководством наставников и смогут реализовать на родине. Мы убедились в том, что можем продолжать работу в этом направлении. И можем стать площадкой генерации идей для молодёжных международных стартапов».

Отметим, на сегодняшний день в России на базе вузов открыто более 70 «Точек кипения».

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