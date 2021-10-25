Ударившая ножом супруга псковичка получила тюремный срок

14:47, 25 октября 2021, ПАИ

Почти два года тюрьмы получила псковичка за нападение на мужа с ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 24 июня подсудимая находилась дома вместе с супругом. В ходе разговора женщина приревновала мужа, и у них возникла ссора, во время которой она ударила его ножом в грудную клетку, чем причинила его здоровью тяжкий вред.

В ходе судебного процесса женщина полностью признала свою вину. За умышленное причинение супругу тяжкого вреда здоровью ей назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

При этом, с учетом наказаний за ранее совершенные преступления, наказание женщине составило два года лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.