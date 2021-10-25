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Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в интенсиве «Готов к цифре!»

Минцифры России совместно с АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» проводит интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!» с 20 октября по 20 декабря 2021 г. в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие проводится при поддержке Консорциума по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Цифровая экономика», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Платформа НТИ» и АНО «Россия — страна возможностей».

В рамках интенсива запланирован комплекс мероприятий партнеров: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», АО «Почта России», ООО «Нетология», Аналитический центр НАФИ, Skypro-ISA, Российское общество «Знание», Ассоциация «Цифровая энергетика», АНО «Цифровой регион», ОАО «РЖД», НП Руссофт, ПАО «Мегафон», Университет Минстроя, Учебный центр «СПЕЦИАЛИСТ» при МГТУ им.  Н. Э. Баумана и другие.

Участие в мероприятии для всех участников на безвозмездной основе.

Интенсив будет способствовать развитию цифровой грамотности населения, позволит сформировать ИТ-навыки по управлению информацией и данными, улучшить коммуникационные способности граждан, способности создавать контент и решать проблемы в «цифровой среде», а также позволит оценить уровень владения цифровыми компетенциями у населения.

Расписание и полный перечень мероприятий в рамках интенсива доступны по ссылке.

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