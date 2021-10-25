Об опасности сезона отопления для легких и кожи рассказал врач

09:38, 26 октября 2021, ПАИ

Невролог Сергей Длин считает, что в квартирах после включения центрального отопления быстро снижается влажность воздуха, что оказывает негативное влияние на состояние слизистых носа и горла, а также бронхов. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, сухой воздух может ослабить иммунитет, кроме того, он опасен для заболевших детей — при кашле мокрота у них будет отходить хуже, а период выздоровления затянется.

«На сухих слизистых оболочках иммунитет работает гораздо хуже, бактерии и вирусы к таким слизистым садятся более активно, чем во время привычного климата, когда наши слизистые увлажнены», - рассказал Длин.

Врач советует активно пользоваться увлажнителями воздуха для предотвращения негативных последствий от включения отопления. Кроме того, необходимо делать дома влажную уборку минимум раз в неделю, а также обрабатывать слизистые носа и горла различными спреями.