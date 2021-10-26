На 65% выросла чистая прибыль банков России
С января по сентябрь 2021 года банки в России заработали чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей. Это на 65 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора».
Отмечается, что это самый слабый финансовый результат за последние шесть месяцев – с марта ежемесячная чистая прибыль кредитных организаций держалась выше 200 млрд рублей. Чистая прибыль банковского сектора в сентябре сократилась на 20 % по сравнению с августом и составила 196 млрд рублей. В Центробанке объясняют снижение в том числе отрицательной переоценкой долговых ценных бумаг с фиксированным доходом.
На этом фоне рентабельность капитала банков также упала. В сентябре она составляла около 20 % в годовом выражении, а до этого на протяжении полугода была выше 22 %, а в августе – 26 %.
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