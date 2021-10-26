17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 октября
На 1 октября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.10.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
390 354 835,04
|
307 251 804,49
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
91 784 596,58
|
85 977 569,31
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
76 100 630,08
|
74 501 925,88
|
Порховское МПТСиК
|
33 340 834,62
|
30 956 047,01
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
37 654 342,22
|
36 875 711,87
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
23 597 623,77
|
21 237 672,61
|
МУП "Искра"
|
18 053 777,95
|
15 894 374,28
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 928 959,55
|
19 265 348,70
|
МУП "Невельские теплосети"
|
17 541 191,89
|
17 366 043,86
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
28 796 687,01
|
0
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
6 743 496,83
|
5 950 048,22
|ОАО "Уют"
|
526 715 74
|
0
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
802 961,37
|
0
|
ООО "А2 Энергия"
|
0
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
195 528,65
|
0
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
751 356,22
|
0
|ООО "Теплый остров"
|2 271 503,77
|0
Как часто вы пишите от руки?
Опубликовано расписание городских и междугородних автобусов в Псковской области на антиковидные выходные