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Общество

17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 октября

На 1 октября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия. 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.10.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

390 354 835,04

307 251 804,49

МУП "ЖКХ" Островского района

91 784 596,58

85 977 569,31

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

76 100 630,08

74 501 925,88

Порховское МПТСиК

33 340 834,62

30 956 047,01

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

37 654 342,22

36 875 711,87

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

23 597 623,77

21 237 672,61

МУП "Искра"

18 053 777,95

15 894 374,28

МП ЖКХ Дедовичского района

19 928 959,55

19 265 348,70

МУП "Невельские теплосети"

17 541 191,89

17 366 043,86

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

28 796 687,01

0

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

6 743 496,83

5 950 048,22
ОАО "Уют"

526 715 74

0

МУП "Палкинская ПМК"

802 961,37

0

ООО "А2 Энергия"

0

0

МП "Печорские теплосети"

195 528,65

0

МУП "Локнянское ЖКХ"

751 356,22

0
ООО "Теплый остров" 2 271 503,77 0
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