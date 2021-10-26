17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 октября

10:50, 26 октября 2021, ПАИ

На 1 октября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.