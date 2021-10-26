Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Симонова рассказала, как правильно сфотографировать стоящие на газонах автомобили в Пскове

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 октября рассказала, как правильно сфотографировать припаркованный на газоне автомобиль.

По ее словам, на фотографии должны быть обязательно указаны дата и время съемки. Необходимо также сделать фото адреса, где стоял автомобиль, таким образом, чтобы была понятна локация. Кроме того, должно быть видно, что автомобиль припаркован именно на зеленой зоне.

Наталья Симонова отметила, что даже если псковичи присылают некачественные снимки с нарушителями парковки, но делают это систематически, то сотрудники контрольного управления самостоятельно выезжают на место, чтобы проверить ситуацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

26 октября 2021

Наталья Симонова рассказала, как правильно сфотографировать стоящие на газонах автомобили в Пскове
26 октября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции «Порядок в Пскове: о парковке на газоне и уборке в городе»
26 октября 2021

Ведущий из Пскова пройдёт испытания Моргенштерна на экстремальном шоу
26 октября 2021

Две дороги в Псковском районе отремонтировали по нацпроекту БКД раньше срока
26 октября 2021

Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
26 октября 2021

Дети-сироты познакомились с мотоциклетным видом спорта в Пскове
26 октября 2021

Более 592 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
26 октября 2021

Псков получил международную награду в области устойчивого развития

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...