Наталья Симонова рассказала, как правильно сфотографировать стоящие на газонах автомобили в Пскове

12:26, 26 октября 2021, ПАИ

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 октября рассказала, как правильно сфотографировать припаркованный на газоне автомобиль.

По ее словам, на фотографии должны быть обязательно указаны дата и время съемки. Необходимо также сделать фото адреса, где стоял автомобиль, таким образом, чтобы была понятна локация. Кроме того, должно быть видно, что автомобиль припаркован именно на зеленой зоне.

Наталья Симонова отметила, что даже если псковичи присылают некачественные снимки с нарушителями парковки, но делают это систематически, то сотрудники контрольного управления самостоятельно выезжают на место, чтобы проверить ситуацию.