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Культура

Президент Белоруссии подписал указ о награждении директора Пушкинского заповедника

Медаль Франциска Скорины. Фото из открытых источников

25 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственной наградой — медалью Франциска Скорины директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкин «Михайловское» Георгия Василевича «…за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей». Текст документа размещён на официальном сайте главы Белоруссии, сообщили Псковскому агентству инфомации в пресс-службе заповедника.

Государственный Пушкинский заповедник, который Георгий Василевич возглавляет с марта 1994 года, давно и плодотворно сотрудничает со многими учреждениями культуры и образования в стране-соседке: с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником, Витебским центром современного искусства, проч., проч.

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