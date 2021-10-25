Президент Белоруссии подписал указ о награждении директора Пушкинского заповедника

13:31, 26 октября 2021, ПАИ

25 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственной наградой — медалью Франциска Скорины директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкин «Михайловское» Георгия Василевича «…за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей». Текст документа размещён на официальном сайте главы Белоруссии, сообщили Псковскому агентству инфомации в пресс-службе заповедника.

Государственный Пушкинский заповедник, который Георгий Василевич возглавляет с марта 1994 года, давно и плодотворно сотрудничает со многими учреждениями культуры и образования в стране-соседке: с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником, Витебским центром современного искусства, проч., проч.