Проблему интернет-связи в Дедовичах проработают региональные власти

17:30, 26 октября 2021, ПАИ

Главный редактор издания «Коммуна» Маргарита Смирнова на прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет задала вопрос о качестве интернет-связи.

В районном центре сеть есть, но большинство пользователей жалуется: стоит открыть несколько вкладок или захотеть, к примеру, посмотреть видео, присланное в соцсетях подругой, — жди. Может быть, через пару часов загрузится. Между тем работники ПАО «Ростелеком» рассказали о существовании некой целевой программы.

«Программа есть, которая может изменить ситуацию. Это программа подключения социально значимых учреждений: школы, техникума, пожарной части, администрации. И если на улице есть социальное учреждение, которое подключено к интернету, значит технические возможности для подключения других пользователей есть. Я поручу профильному комитету вместе с главой района проработать этот вопрос», – ответил губернатор.

На следующий день в редакцию позвонили из Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области. Появилась надежда, что проблема с интернет-связью решится.