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Страна и мир

Ангела Меркель получила уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии

Ангела Меркель перестала быть канцлером Германии. Фото ANNEGRET HILSE / AFP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в резиденции главы государства – дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.
Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.
 

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