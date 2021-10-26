Ангела Меркель получила уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии

23:48, 26 октября 2021, ПАИ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит в резиденции главы государства – дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.

