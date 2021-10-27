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Общество

Почти 595 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 2 304 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 594 537, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 56 881 человек, 48 361 пациент выздоровел, 893 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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