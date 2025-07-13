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Общество

Историко-культурное мероприятие «Лес – дом для партизан» провели в Себеже

Историко-культурное мероприятие для детей и молодёжи «Лес – дом для партизан» провели участники проекта «Общественный исторический зал «Имя Идрицы на Знамени Победы». Об этом пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: группа «Исторический зал «Имя Идрицы на Знамени Победы» в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие посвящено 81-й годовщине освобождения Идрицы от немецко-фашистских захватчиков. Для участников организовали выставку экспонатов времён Великой Отечественной войны, а командир поискового отряда «Знамя Победы» Александр Строганов провёл познавательную экскурсию и рассказал об экспонатах выставки.

Вместе с этим была проведена викторина на тему партизанского движения, а у костра все участники мероприятия исполнили песни военных лет.

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