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Общество

Шторм может спровоцировать повторные нарушения электроснабжения – энергетики

Шторм, который прогнозируют сегодня во второй половине дня, может спровоцировать повторные нарушения электроснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Тверской, Новгородской и Псковской областях. Всего задействовано почти 700 специалистов и 252 единицы спецтехники. Сверхнормативные нагрузки на энергообъекты привели к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что по северу Псковской области может пройти торнадо. Также ожидаются ливни, грозы и град.

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