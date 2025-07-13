Шторм может спровоцировать повторные нарушения электроснабжения – энергетики

15:22, 13 июля 2025, ПАИ

Шторм, который прогнозируют сегодня во второй половине дня, может спровоцировать повторные нарушения электроснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Тверской, Новгородской и Псковской областях. Всего задействовано почти 700 специалистов и 252 единицы спецтехники. Сверхнормативные нагрузки на энергообъекты привели к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что по северу Псковской области может пройти торнадо. Также ожидаются ливни, грозы и град.