С Днём рыбака поздравил жителей Псковской области Михаил Ведерников
С Днём рыбака поздравил профессионалов и любителей рыбной ловли губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Уважаемые работники рыбохозяйственного комплекса! Ваш ежедневный труд требует глубоких знаний природы, ответственности и мастерства. От вас во многом зависят устойчивость рыбоперерабатывающей отрасли и сохранность водных ресурсов», – отметил глава региона.
Любителям рыбалки Михаил Ведерников пожелал, чтобы это увлечение дарило радость и неизменное удовольствие от времени на природе – в живописных уголках Псковской области, на замечательных реках и озёрах. «Желаю всем крепкого здоровья и отличного улова!» – заключил губернатор.
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