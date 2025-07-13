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Общество

С Днём рыбака поздравил жителей Псковской области Михаил Ведерников

С Днём рыбака поздравил профессионалов и любителей рыбной ловли губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Уважаемые работники рыбохозяйственного комплекса! Ваш ежедневный труд требует глубоких знаний природы, ответственности и мастерства. От вас во многом зависят устойчивость рыбоперерабатывающей отрасли и сохранность водных ресурсов», – отметил глава региона.

Любителям рыбалки Михаил Ведерников пожелал, чтобы это увлечение дарило радость и неизменное удовольствие от времени на природе – в живописных уголках Псковской области, на замечательных реках и озёрах. «Желаю всем крепкого здоровья и отличного улова!» – заключил губернатор.

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