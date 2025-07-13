Энергетики показали, как проходят круглосуточные работы в Псковской области после шторма

13:25, 13 июля 2025, ПАИ

Энергетики показали, как проходят круглосуточные работы в Псковской области после шторма. Видеозапись опубликована в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Разбираем буреломы и идём дальше по ЛЭП. После сильных штормов быстро проверить все линии электропередачи нельзя. Продолжаем работать круглосуточно. Восстанавливаем сеть», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново. Кроме того, сегодня, 13 июля, по северу региона может пройти торнадо.